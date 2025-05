Congedo parentale per lui | In azienda resta un tabù

Il congedo parentale maschile rappresenta ancora un tabù in molte aziende, contribuendo a un drammatico fenomeno: il 20% delle donne lascia il lavoro dopo la maternità per l'impossibilità di conciliare le esigenze familiari e professionali. In questo contesto, le Marche mostrano una resilienza leggermente superiore alla media nazionale, ma la strada verso una cultura di condivisione è ancora lunga.

L'elemento critico da superare è certamente quel 20% di donne che è costretta ad abbandonare la propria occupazione, appena diventa madre, per l'impossibilità di conciliare i tempi di cura con quelli del lavoro. E' leggermente sopra il dato nazionale quello che caratterizza la resilienza marchigiana e che vede un 5% in più di donne che riescono comunque a barcamenarsi, tra famiglia e lavoro. Il report di Save the children 2025, chiama queste donne "Le equilibriste". E' stato questo il dato maggiormente critico sul piano sociale che è stato ribadito ieri durante il seminario sul tema della conciliazione tra il tempo di cura e quello del lavoro, organizzato dal Comitato unico di Garanzia della Regione (Cug). L'approfondimento è avvenuto in Provincia con la presenza della vice presidente del Cug Margherita Mencoboni, dell'assessore regionale Stefano Aguzzi, del direttore generale Marco Domenicucci e ha offerto gli interventi, molto apprezzati, di Massimo Censi, funzionario Cug e della giurista Piera Campanella, dell'Università di Urbino.

