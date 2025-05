Confcommercio ricorda Maria Camilla Fontanella della ’Veneta’

Confcommercio Imprese per l’Italia esprime profonda commozione per la scomparsa di Maria Camilla Fontanella, storica figura e anima della Gelateria La Veneta di via Vittorio Veneto. La sua eleganza e dedizione hanno fatto di lei un simbolo del commercio lucchese, lasciando un'impronta indelebile nella comunità e nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuta.

1Confcommercio Imprese per l’Italia "ha appreso con profonda commozione la notizia della scomparsa di Maria Camilla Fontanella (nella foto) “anima” della storica Gelateria La Veneta di via Vittorio Veneto e autentico simbolo col suo garbo del commercio lucchese ". "Con la scomparsa della signora Maria Camilla – affermano il presidente e la direttrice di Confcommercio, Ademaro Cordoni e Sara Giovannini – se ne va un altro pilastro del nostro commercio. Col suo sorriso e la sua gentilezza ha servito il gelato a intere generazioni di lucchesi, diventando a suo modo un’istituzione per il tessuto produttivo e sociale cittadino". Cordoni e Giovannini ricordano come la Gelateria La Veneta sia da tanti anni associata a Confcommercio, col marito di Mila – Dino Arnoldo, scomparso nel 2018 – che in passato ha fatto anche parte della Commissione Centro Storico, uno degli organismi dell’associazione e che, in virtù della sua lunga carriera di imprenditore, ha ricevuto il premio Aquila di Diamante di 50 & Più Associazione. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confcommercio ricorda Maria Camilla. Fontanella della ’Veneta’

