Condominio pubblico solidale a Empoli il primo in Toscana Il progetto continua ecco come funziona

A Empoli, il progetto "Freedom" segna una rivoluzione sociale come il primo condominio pubblico solidale in Toscana. Inaugurato nel giugno 2023, questo spazio accoglie 26 persone che, oltre a condividere un tetto, costruiscono legami profondi attraverso attivitĂ quotidiane come fare la spesa e cenare insieme. Scopriamo come funziona questa iniziativa che promuove solidarietĂ e comunitĂ .

Empoli, 17 maggio 2025 – Fare la spesa insieme, cenare insieme, aiutarsi a vicenda. A Empoli, nei locali dell’ex Sert, 26 persone condividono ogni giorno molto piĂą di un tetto: condividono pezzi di vita. Era giugno 2023 quando nasceva “Freedom”, il primo cohousing sociale pubblico in Toscana. Oggi, due anni dopo, il progetto non solo resiste, ma continua a crescere. Il condominio solidale, nato dal progetto di rigenerazione urbana Hope, ospita 14 alloggi privati e una Smart Home ad alta tecnologia gestita dall’associazione Vorrei Prendere il Treno. “Freedom è un modello di abitare non convenzionale fondato sul mutualismo – spiega Gabriele Danesi, responsabile dell’Ats Freedom –. Un’esperienza concreta di solidarietĂ quotidiana che ha fatto scuola anche altrove. Il progetto sta andando avanti nel segno della continuità ”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condominio pubblico solidale, a Empoli il primo in Toscana. “Il progetto continua”, ecco come funziona

Potrebbe interessarti su Zazoom

Koch Media e Wizards of the Coast insieme per Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Koch Media GmbH e Wizards of the Coast hanno annunciato oggi che le societ? hanno stipulato un accordo di pubblicazione fisica per il gioco di ruolo cooperativo Dungeons & Dragons: Dark Alliance.