Con la sua prima finale a Roma, Jasmine Paolini riscrive la storia del tennis italiano, diventando la terza azzurra a raggiungere questo prestigioso traguardo. Un risultato che celebra non solo il suo talento, ma anche la crescente presenza delle donne italiane nel mondo del tennis. Un momento indimenticabile per il nostro sport.

Jasmine Paolini scrive un'altra pagina di storia del tennis italiano, diventando la terza azzurra a raggiungere la finale degli Internazionali d'Italia dopo Raffaella Reggi (che nel 1985 vinse l'unico titolo azzurro, fin qui) e Sara Errani (che nel 2014 perse contro Serena Williams). Per Jas è la prima finale a Roma, davanti al suo pubblico. Il match contro Coco Gauff, che ha superato in tre set la cinese Qinwen Zheng, è in programma per oggi, sabato 17 maggio. Sarà un'occasione storica per il nostro tennis, con Paolini che cerca di conquistare il suo secondo titolo WTA 1000. E noi vogliamo esserci. Dove vedere Paolini-Gauff in streaming subito, la finale femminile degli Internazionali di tennis Roma 2025.

Jasmine Paolini eliminata negli Ottavi agli Australian Open

Il percorso avventuroso di Jasmine Paolini agli Australian Open giunge a termine agli ottavi di finale.