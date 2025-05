Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2024, confermando una situazione finanziaria solida e un’amministrazione orientata all’efficienza e alla concretezza. L’esercizio si chiude infatti con un saldo positivo di competenza di 802.034,96 euro, un risultato di amministrazione di oltre 7 milioni di euro e un incremento del patrimonio netto comunale di 614.217,26 euro, che porta il totale a 23.164.052,83 euro. Nel corso della seduta è stata approvata anche l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, una scelta definita "strategica" dal vicesindaco Roberto Bulgarini, che consente di anticipare le procedure per l’avvio degli interventi programmati: "Abbiamo voluto imprimere un’accelerazione forte all’utilizzo delle risorse - ha detto Bulgarini - perché sappiamo quanto sia importante tradurre rapidamente le disponibilità finanziarie in progetti concreti per il territorio". 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comune, sì al bilancio. Approvato il rendiconto di gestione del 2024