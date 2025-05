Commento al Vangelo di oggi 17 maggio 2025 | Gv 147-14

Meditiamo il Vangelo del 17 maggio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi: «Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse». Sabato della quarta settimana di Pasqua Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,7-14. L'articolo Commento al Vangelo di oggi 17 maggio 2025: Gv 14,7-14 proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 17 maggio 2025: Gv 14,7-14