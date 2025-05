Si è dimesso il direttivo del Comitato organizzatore della Festa di Sant’Emidio. Una decisione presa dopo che lo scorso anno era stato confermato in concomitanza con le elezioni del nuovo sindaco di Ascoli. Il direttivo composto da Giancarlo Mari, Pierpaolo Di Luigi, Franco Bruni e, fino alla sua scomparsa, dall’indimenticato e prezioso Serafino ‘Fifo’ Castelli, ha riconsegnato il proprio mandato nelle mani del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. "Una scelta condivisa – hanno scritto i componenti del direttivo in un comunicato – maturata con serenità, che segna la conclusione di un intenso periodo di servizio reso per dodici anni, con dedizione, entusiasmo e sincero amore per la città, le sue tradizioni e, soprattutto, per il Santo Patrono Emidio. Nel corso di tutto questo lungo periodo, abbiamo vissuto un’esperienza profondamente arricchente, fatta di lavoro volontario, passione e senso di appartenenza. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comitato Sant’Emidio. Il direttivo: "Ora lasciamo"