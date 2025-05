Come pagherà la clausola Yeremay!

La clausola di Yeremay solleva un acceso dibattito sui social, con commenti e polemiche che si intensificano. La situazione del RC Deportivo, tornato al calcio professionistico, è complessa: cambio di allenatore, incertezze nella rosa e rischi di retrocessione. Un inizio di stagione travagliato che mette in discussione le scelte della società e il futuro della squadra.

Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Le costó al RC Deportivo carburar en su regreso al fútbol profesional. Cambio de entrenador, dudas con la plantilla, peligro de descenso. El conjunto coruñés tuvo un inicio de temporada complicado, pero las malas rachas se solucionan normalmente con destellos de calidad. Necesitaba el Dépor alguien que se echase el equipo a la espalda. Y vaya si lo encontró. Yeremay Hernández ha sido una de las grandes revelaciones de LaLiga Hypermotion y su temporada le ha abierto las puertas de la élite. La perla canaria ha liderado este curso al cuadro gallego con 14 dianas y 5 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador de un Deportivo que ya ha sellado su permanencia en Segunda División. El objetivo era asentarse de nuevo en el fútbol profesional y, de la mano de Óscar Gilsanz, lo ha conseguido. 🔗Leggi su Justcalcio.com

