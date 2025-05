com è nato il world whisky day

Ce n’è una per qualsiasi cosa e per ogni casellina del calendario, le giornate internazionali o mondiali – compresa la versione in inglese, I nternational o W orld Day che siano – oramai sono una costante in tutte le salse. Le più autorevoli (e forse anche le prime) sono state pensate da istituzioni internazionali per sensibilizzare il pubblico rispetto a determinate tematiche, come ad esempio la pace, l’educazione, l’acqua – tutte cose che richiedono un’attenzione intramontabile, lo sappiamo. – ma il gioco ben si coniuga con dinamiche di marketing, volte a promuovere prodotti o stili di vita. Ecco perché, sentendo parlare di un Day dedicato a un distillato, la prima cosa che viene da pensare è che possa averlo inventato un’azienda o un’associazione di produttori. Per il World Whisky Day, che quest’anno si celebra proprio oggi, sabato 17 maggio, invece a quanto pare non è andata così. 🔗Leggi su Linkiesta.it

