Le corsie d’ospedale e i pronto soccorso come campo di battaglia. Asst Brianza ha registrato 84 aggressioni nel 2022, 115 nel 2023, 125 lo scorso anno. Una crescita esponenziale. All’ospedale San Gerardo si passa dalle 116 aggressioni del 2022 alle 161 addirittura del 2023, con un lieve calo nel 2024 con i 159 casi. Susanna Cellari (foto), funzionaria della Funzione pubblica a Monza e Brianza per la Cgil, aveva detto di recente proprio al nostro giornale: "Le aggressioni nei confronti del personale che opera presso le aziende sanitarie della nostra provincia rappresentano un grave fenomeno in costante espansione che mette a rischio gli operatori e il servizio sanitario pubblico. Aggressioni che condanniamo con fermezza e devono essere evitate e prevenute. Da troppo tempo si parla del problema ma ciò che è stato fatto finora è inefficace". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

Come in trincea. Casi in aumento: "Serve aiuto"