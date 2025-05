Come abbinare i pantaloni palazzo secondo lo street style

I pantaloni palazzo, simbolo di versatilità e raffinatezza, si prestano a infinite combinazioni nel contesto dello street style. Perfetti per ogni occasione, dall'ufficio all'aperitivo, possono essere abbinati a capi chic come trench con cintura e cravatta. Scopriamo insieme le migliori idee per valorizzare questo must-have con stile e creatività!

I pantaloni a palazzo sono un capo molto versatile e dall'estetica sofisticata, da indossare ovunque: in ufficio, all'università o per un aperitivo. Ecco come abbinare questo bottom secondo lo street style. Ad esempio una mise sofisticata comprende trench con cintura, cravatta, pantaloni color cipria e camicia coordinata, mentre per un look casual chic, la giacca sportiva viene declinata con dei pantaloni ampi e una borsa chiara. Adatto per le giornate fuori casa, i pantaloni a pois si combinano con una camicia, uno spolverino in pelle e una borsa a mano. Nel video di Amica.it, tutti i look street style con pantaloni a palazzo da copiare. GUARDA LE FOTO Gli abbinamenti più chic per i pantaloni chiari.

