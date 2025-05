Colle ‘sbarca’ in Europa Tozzi e Lettieri presenti nella trasferta francese

Colle in Europa: gli assessori Tozzi e Lettieri in Francia per l’assemblea delle Vie Francigene Colle si conferma protagonista nella rete europea delle Vie Francigene. Nei giorni scorsi, gli assessori Daniele Tozzi (Cultura) e Carlotta Lettieri (Turismo) hanno partecipato in Francia ad un incontro dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), svoltasi nella cittadina di Champlitte, in Borgogna-Franca Contea. L’incontro ha visto la partecipazione di delegazioni istituzionali, enti del turismo e rappresentanti culturali provenienti dai vari Paesi attraversati dall’antico cammino che unisce Canterbury a Roma, proseguendo fino a Santa Maria di Leuca. La trasferta ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra realtà territoriali accomunate dalla volontà di valorizzare un patrimonio culturale e turistico condiviso, riconosciuto dal Consiglio d’Europa. 🔗Leggi su Lanazione.it

