"Vorrei rettificare le dichiarazioni dell’onorevole Francesco Battistoni che nell’intervista pubblicata ieri dal vostro giornale dichiara che alle scorse regionali nella lista di Forza Italia era presente il simbolo di Civici Marche: ebbene Civici Marche non ha mai partecipato alle regionali con FI – spiega Giacomo Rossi – Forza Italia fece una lista alle regionali che si chiamava “Forza Italia-Civici per le Marche” che nulla ha a che fare con Civici Marche, movimento regionale strutturato in tutta la regione nato dal sottoscritto dopo le elezioni regionali". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Civici Marche mai con Forza Italia"