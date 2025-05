Una città blindata, tra divieti di sosta e di fermata nelle zone interessate al passaggio dei due cortei e delle aree di ritrovo prima della partenza. Il Comune ha disegnato la mappa dei dispositivi che costringeranno gli spezzini a rivedere i percorsi e i parcheggi. In viale Garibaldi compresi i controviali divieto di sosta e fermata tratto compreso tra piazza Garibaldi e intersezione via Napoli. Dalle 8 alle 21 in via XX Settembre divieto di sosta e fermata, piazza Beverini e via Spallanzani eccetto autoveicoli e motocicli dei partecipanti alla manifestazione Casapound. In piazza Europa divieto di sosta e fermata eccetto bus partecipanti al corteo antifascista. Nel tratto compreso tra intersezione via Rezzasco e via Veneto su ambo lati verrà disposto su via Spallanzani la rimozione dell’Isola zonale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città blindata, scattano i divieti. Da stamani le nuove disposizioni