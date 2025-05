Cinisello Edufest nel vivo | Il dubbio delle ragazze | ma questa è violenza? Parlare è fondamentale

di Laura Lana CINISELLO BALSAMO Laura De Dilectis, perché ha detto sì a Edufest? "Parlare ai giovani è fondamentale per trattare temi psicologici, sia sulla violenza di genere sia sull’ imprenditoria. Tutti siamo responsabili. In passato è mancato un approccio di collettività, che insegna anche al dialogo". Cosa le raccontano più spesso le ragazze? "C’è una forte domanda su come relazionarsi, una sensazione di spaesamento. Chi non ha imparato la relazione sana in famiglia parte da zero. E si chiede “Ma questa è violenza?”. In un rapporto disfunzionale cambia la percezione. Si può iniziare facendosi una domanda: stare con quella persona come mi fa sentire? Mi piace lavorare con i giovani. Forse avrei fatto l’insegnante, mi dà un’emozione personale. Con DonneXStrada portiamo alle superiori laboratori sull’uso dei social e l’insegnamento consapevole: possono generare un impatto sociale perché danno un potere democratico". 🔗Leggi su Ilgiorno.it