Cina-Pakistan l’asse per blindare Internet e il cyberspazio

Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato la sua influenza globale attraverso investimenti infrastrutturali e tecnologici, in particolare nei paesi coinvolti nella Belt and Road Initiative (BRI). Tra questi, il Pakistan emerge come un partner strategico chiave, non solo per la sua posizione geografica, ma anche per il crescente ruolo delle tecnologie cinesi nel plasmare il panorama digitale del paese. Recenti sviluppi suggeriscono che Pechino stia supportando Islamabad nella costruzione di un sistema di censura di internet ispirato al celebre “ Great Firewall ” cinese, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sul cyberspazio e proteggere gli interessi economici cinesi. Questo articolo analizza il contesto, le dinamiche e le implicazioni di questa iniziativa, con un focus sul territorio pakistano e sul ruolo delle aziende cinesi. 🔗Leggi su It.insideover.com

