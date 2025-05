Ciclista aggredito e rapinato Individuati i responsabili Irregolari verranno espulsi

Due stranieri sono stati individuati dai carabinieri di Cremona come responsabili dell'aggressione e rapina ai danni di un ciclista, avvenuta nel cuore della notte. I due, trovati in condizioni irregolari, saranno espulsi. L'episodio ha scosso la comunitĂ , evidenziando la crescente preoccupazione per la criminalitĂ notturna.

Sono due stranieri gli autori della rapina avvenuta nel cuore della notte tra lunedì e martedì. I carabinieri del radiomobile di Cremona hanno chiuso il cerchio intorno ad un episodio che ha visto vittima un ciclista, aggredito e rapinato intorno alle 3 della notte. La vittima è stata fermata dai due, un trentottenne e un trentunenne, che l’hanno buttato a terra e gli hanno sottratto il cellulare. Poi la fuga. Il malcapitato però, nonostante l’ora, non si è dato per vinto, inforcata la bicicletta si è recato presso la caserma dei carabinieri in Viale Trento e Trieste: ai militari ha raccontato quanto accaduto. Una pattuglia del radiomobile poco dopo ha individuato uno dei due rapinatori e di lì a poco anche il complice. I due sono stati condotti presso la caserma Santa Lucia per gli accertamenti del caso. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclista aggredito e rapinato. Individuati i responsabili. Irregolari, verranno espulsi

