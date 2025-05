chiara e serafina inaugura la nuova edizione di cinedopera

Bergamo. Con Cine DO pera inizia il percorso di avvicinamento alla nuova edizione del Donizetti Opera: un appuntamento al mese – con pausa ad agosto – per cinque incontri da maggio a ottobre in compagnia di alcuni dei titoli che hanno segnato la recente storia del festival dedicato al compositore bergamasco, selezionati dal Centro Studi della Fondazione Teatro Donizetti. Il primo appuntamento è sabato 17 maggio alle ore 15.00 nella Sala della Musica “M. Tremaglia” del Teatro Donizetti di Bergamo con Chiara e Serafina, opera riscoperta nel 2022, andata in scena per la prima volta, dopo duecento anni, in tempi moderni al Teatro Sociale di Bergamo, la cui proiezione sarà introdotta dalla musicologa Candida Mantica. Tutti gli appuntamenti del ciclo sono in programma alle 15 con ingresso gratuito su prenotazione al link www. 🔗Leggi su Bergamonews.it

