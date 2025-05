Che fine ha fatto il bonus per le auto elettriche o ibride in Sicilia per il 2025?

Nel 2025, la Sicilia ha deluso gli aspettative degli automobilisti, poiché non sono stati previsti incentivi per l'acquisto di auto elettriche o ibride. L'assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, guidato da Alessandro Aricò, ha infatti omesso di implementare programmi di sostegno, lasciando molti potenziali acquirenti senza le agevolazioni sperate.

Nessun incentivo in Sicilia per le auto elettriche o ibride acquistate nel 2025. Deludendo le aspettative di quanti avevano intenzione di procedere dell’acquisto nell’anno in corso, l’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità retto da Alessandro Aricò, quest’anno non ha emesso i. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Che fine ha fatto il bonus per le auto elettriche o ibride in Sicilia per il 2025?

Su questo argomento da altre fonti

L'illusione di una mobilità green: che fine ha fatto il bonus per le auto elettriche o ibride in Sicilia

palermotoday.it scrive: Nonostante lo stanziamento in bilancio di circa 250 mila euro, l'assessore alla Mobilità Alessandro Aricò per il 2025 non ha emesso i decreti attuativi necessari. Ecco cosa ha deciso la Regione ...

Che fine ha fatto la carta nuovi nati?

msn.com scrive: , si fa rumore, si alimentano speranze… e poi? Silenzio totale. La Carta nuovi nati 2025 , il contributo da 1.200 euro promesso dal Governo per sostenere i primi anni di vita dei bambini, è anc ...

Napoli, Conte: "Il Genoa ha fatto due goal con due tiri. Ci siamo giocati il bonus: lo scudetto sarebbe incredibile"

Riporta msn.com: Al termine di Napoli-Genoa Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole dell`allenatore degli azzurri dopo il pareggio per 2-2 che ha fatto.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Modelli di cavi di ricarica per auto elettriche in Italia

L'importanza dell'utilizzo del giusto modello di cavo per l'alimentazione delle auto elettriche è fondamentale per garantire sicurezza, efficienza ed evitare danni ai veicoli e alle infrastrutture di ricarica.