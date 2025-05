GROSSETO Oggi, nella splendida cornice della Tenuta di Paganico in Maremma ospiterà un’intera giornata dedicata al suolo e alla sua incredibile biodiversità. Organizzato dal Museo di storia naturale della Maremma in collaborazione con il progetto europeo Eco Soil, coordinato dalla Libera Università di Bolzano, l’evento rappresenta un’occasione unica per esplorare e conoscere l’ecosistema invisibile che si nasconde sotto le nostre scarpe. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, prenderà il via alle 10 e si concluderà intorno alle 17. È consigliata l’iscrizione online (disponibile su www.museonaturalemaremmasoilblitz-2025) per assicurarsi l’accesso ai kit di raccolta dati e partecipare attivamente alle attività. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di utilizzare in prima persona il protocollo di monitoraggio dei suoli sviluppato dal progetto Eco Soil. 🔗Leggi su Lanazione.it

Che cosa calpestiamo?. Un viaggio con il SoilBlitz. Esplorare la biodiversità