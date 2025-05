Cgil Gioffredi al vertice | Ora battaglie centrali

Nessuna sorpresa dell’ultim’ora, come del resto non era nelle aspettative, dal primo congresso congiunto della Cgil Prato-Pistoia che si è tenuto nella giornata di ieri presso la sede della Camera di Commercio di Prato: Daniele Gioffredi, segretario uscente della Cgil di Pistoia, è la nuova guida del sindacato che adesso va a raggruppare due delle tre province che compongono l’area metropolitana. Per lui la nomina è arrivata con una decina di voti contrari su una platea di oltre cento. Il suo nome è stato espresso dall’Assemblea generale, che si è insediata dopo le votazioni dei delegati al termine della giornata di dibattito e discussione, sapendo già alla vigilia che era il candidato unico. Per Gioffredi un incarico davvero importante visto che dovrà andare a rappresentare, in numero di iscritti che adesso si aggirano intorno a quota 57mila, la seconda Camera del Lavoro della Toscana. 🔗Leggi su Lanazione.it

