Cesena Fiera continua a crescere e chiude un 2024 ricco di soddisfazioni. Ieri mattina nei padiglioni fieristici di Pievesestina, è stato approvato dall’assemblea dei soci l’esercizio 2024 che evidenzia un valore della produzione per 9,7 milioni di euro con una crescita del +5% rispetto al 2023. E da tenere in considerazione c’è il fatto che nel 2024, come in tutti gli anni pari, non si è tenuta Fieravicola di Forlì, la quale è in grado di sviluppare un fatturato superiore ai 500mila euro. L’utile lordo di gestione è stato di 700mila euro (+46% rispetto al 2023) e l’utile netto di 550mila euro (+24% sul 2023). A determinare il balzo in avanti di Cesena Fiera, è stato rimarcato nell’assemblea dei soci, è stato il forte sviluppo della fiera internazionale Macfrut che registra una crescita del +15%, e il dinamismo del quartiere cesenate di Pievesestina nella sua doppia offerta al territorio, che consiste negli eventi fieristici e nel centro congressi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena Fiera trainata dal colosso: "Macrut, crescita inarrestabile"