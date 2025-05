cesena diventa la capitale del calcio a 5 con le futsal finals e kinto future cup

Sarà il Carisport di Cesena, già sede del Torneo delle Regioni di calcio a 5, la capitale del calcio a 5 a livello nazionale, da oggi fino all’11 giugno. Le Futsal Finals e la Kinto Future Cup comprenderanno infatti otto competizioni: si partirà con la Final Four dei playoff di serie B femminile (che metterà in palio l’ultimo pass per la serie A), poi saranno in programma le due finali promozione della A2 maschile più la finale scudetto Under 21 regionale maschile nel weekend del 31 maggio e dell’1 giugno. Una settimana dopo verranno assegnati gli scudetti Under 19 maschile e femminile e saranno anche in programma le finali promozione della B maschile (dal 6 all’8 giugno), infine la quarta edizione della Future Cup maschile e femminile (anche quest’anno targata Kinto) che chiuderà il programma con una vetrina interamente dedicata al movimento giovanile. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

