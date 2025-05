Cernusco in rivolta per il gelso | la pianta simbolo della città sarà abbattuta

Cernusco (Milano), 17 maggio 2025 – Niente da fare per il gelso di piazza Matteotti a Cernusco, l a pianta sarà abbattuta. A darle il colpo di grazia, il nubifragio di lunedì che ne ha spezzato i rami. Infuria la polemica, l’opposizione punta l’ indice sul Comune “accusandolo di incuria”, ma l’Amministrazione respinge ogni addebito. “Quel che sta succedendo è un dispiacere per tutti - dice Daniele Restelli, assessore all’Ambiente - non solo perché questa pianta è un simbolo della città, ma anche perché faceva ombra, come con gli alberi in tutte le nostre piazze. Il crollo ha permesso di constatare che all’interno era marcia. È tutto nero su bianco nella perizia dell’agronomo che ha consigliato la sostituzione”. “Come il resto del patrimonio arboreo - aggiunge - anche questo esemplare era monitorato e curato. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

