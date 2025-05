centro commerciale naturale un finanziamento da 70mila euro

Il Comune di Fabriano ha ottenuto un finanziamento regionale pari a 70mila euro nell’ambito del bando "Sviluppo e valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali", promosso dalla Regione Marche. Si chiama "Fabriano Creattiva" e serve per promuovere una rigenerazione urbana connessa al rilancio economico e commerciale del centro storico. Il progetto nasce in continuità con l’iniziativa "Fabriano in vetrina", portale informativo dedicato alle attività economiche locali e al patrimonio urbano, e punta a rafforzare il sistema del centro commerciale naturale. L’intervento si articola in due macroazioni: la prima è focalizzata sul rafforzamento dell’infrastruttura digitale e del marketing territoriale e la seconda sul miglioramento del decoro urbano nel centro storico. Tra gli interventi previsti: il restauro della fontana dei giardini Regina Margherita e della storica scalinata che collega piazza del Comune alla Cattedrale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

