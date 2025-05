Centria agevolazioni Un piano da 10 milioni

Centria, la società di distribuzione del gas metano del gruppo Estra, lancia un ambizioso piano di investimenti da 10 milioni per il 2025, con oltre 51,4 milioni previsti fino al 2029. Il progetto mira a potenziare l'area di Siena e Grosseto, offrendo sconti per l'estensione della rete e prorogando la campagna per allacciamenti a costo zero.

Oltre 10 milioni di investimenti nell’area di Siena e Grosseto nel 2025, sconti per estensione delle rete e proroga della campagna per gli allacciamenti a costo zero. Centria, società di distribuzione gas metano del gruppo Estra, ha annunciato un piano di investimenti di 51.4 milioni fra 2025-2029, di cui già 10,4 da spendere nel 2025, per estensioni di rete, realizzazione degli impianti, e tecnologie di misura e innovazione. Inoltre, è stata prorogata fino al marzo 2023 la campagna di allacciamenti lanciata lo scorso anno, che prevede applicazione di una tariffa "costo zero" a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria, per l’esecuzione di un nuovo allacciamento fino al diametro di 90 millimetri e per una lunghezza di 20 metri dalla condotta principale. Sono previste ulteriori agevolazioni anche per tutte le richieste di preventivo di estensione della rete di gas naturale. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centria, agevolazioni. Un piano da 10 milioni

