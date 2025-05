centottanta ballerine calcheranno la scena spettacolo con le allieve del centro di desio

Più che un saggio di fine anno, si tratta di un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà 180 ballerine, 40 persone dietro le quinte e a cui assisteranno quasi 800 spettatori. È il grande evento di fine anno della scuola danza “Il Centro“ di Desio in programma domani pomeriggio al teatro l’Agorà di via Colombo 4, a Carate Brianza. S’intitola “ Scritto nelle stelle “ come voluto dalla direttrice Susan Lazzaretto. "Sono sempre rimasta affascinata dagli astri e dalle stelle e dal loro modo di brillare" spiega. E domani a brillare sul palcoscenico dalle 15.30 saranno le allieve più piccole con la prima parte chiamata “Astrologia“. A cominciare dalle 19 invece entreranno in scena le più grandi con “Zodiaco“. Nel ricco menù ci sono anche gli assoli delle insegnanti e un quadro proposto dalle ballerine di “Lady Broadway“. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

