C' è un colore che viene restituito più degli altri dopo l' acquisto online Curiosi di sapere quale e perché?

C'è un colore che regna sovrano tra le restituzioni dopo un acquisto online. Curiosi di sapere quale sia e perché susciti tanto insoddisfazione? Un’analisi recente ha rivelato che le recensioni negative si concentrano su un particolare tono, il più restituito in assoluto. Non vi resta che continuare a leggere per scoprire di quale colore si tratta…

Una recente analisi ha scoperto che le recensioni dei clienti che menzionano articoli di moda di un certo colore specifico, dopo averli acquistati online, sono prevalentemente negative, rilevando che si tratta della tinta più restituita in assoluto. Ed è. Creiamo suspense e ve la sveliamo di seguito. Sarà capitato anche a voi di averla rimandata al mittente? 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - C'è un colore che viene restituito più degli altri dopo l'acquisto online. Curiosi di sapere quale e perché?

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guenda Goria dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip : io il mio GFvip l'ho gi? vinto, questo reality mi ha salvata

?Partecipare al Grande Fratello Vip mi ha salvata: prima mi sentivo fragile, adesso sono forte e pronta a vivere?, confida Guenda Gori a in un'intervista esclusiva a? Chi, in edicola da mercoled? 4 novembre.