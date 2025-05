Catanzaro-Cesena playoff Serie B dove vederla in TV e diretta streaming | orario e canale TV

Catanzaro e Cesena si sfidano oggi, sabato 17 maggio, alle 17:15, nel match dei playoff di Serie B. Scopri dove seguire la partita in diretta TV e streaming, mentre le due squadre, guidate da Fabio Caserta e Michele Mignani, cercano di conquistare un posto nel prossimo turno. Ecco tutte le informazioni utili!

Catanzaro-Cesena è il match valido per i preliminari dei playoff di Serie B. La sfida tra la squadra di Fabio Caserta e quella di Michele Mignani, si giocherà oggi, sabato 17 maggio, alle ore 17:15. Qui tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming la partita e sulle formazioni.

