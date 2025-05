Il caso piste per l’addestramento dei cavalli da Palio finisce in consiglio comunale. Adriano Tortorelli di Progetto Siena e Gianluca Marzucchi del Gruppo Polis hanno presentato un’interrogazione "in merito allo stato delle piste inserite nel Protocollo equino 2025" per la preparazione dei mezzosangue. Si prende spunto dal fatto che, per via del maltempo, gli impianti "sono stati spesso inagibili". Il Comune si impegna a mantenere le piste, Mociano e Monticiano, sostenendo costi importanti. "Vista l’inadeguatezza del fondo che non permette un uso continuativo e sicuro anche in caso di pioggia e che in molte parti d’Italia sono stati sperimentati materiali che permettono di correre con ogni condizione meteo", Tortorelli e Marzucchi chiedono al sindaco e alla giunta tre chiarimenti. Primo: i costi appunto per la manutenzione delle piste. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso piste in consiglio: costi e alternative