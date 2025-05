Caso Misericordia summit in Comune I volontari attivi già anziani non si trovano nuovi | aiutateci

Monticiano (Siena), 17 maggio 2025 – “Parliamone prima che sia troppo tardi e si arrivi al punto di non ritorno. I servizi svolti dalla Misericordia nel territorio di Monticiano e in Val di Merse sono preziosi per la comunità. Non si tratta più della situazione di emergenza legata ad un periodo ma è l’ordinario. Così non ce la facciamo più. Primo: servono assolutamente volontari. Secondo: Insieme alle istituzioni, al ostro coordinamento Siena Soccorso, alla Federazione regionale delle Misericordie e all’Asl, tutti insieme, dobbiamo vedere come uscire da questa situazione”. E’ l’ appello accorato del governatore Renata Poggioli, 58 anni, esodata Mps. Che ha raccolto ieri sera nella sala consiliare del Comune di Monticiano tanti cittadini e autorità in un’assemblea pubblica “per esporre le problematiche, le iniziative intraprese e quelle future”, spiega. 🔗Leggi su Lanazione.it

