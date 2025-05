Caso Guerra | affidati i quesiti Tra conti investimenti agende Ecco cosa il giudice vuole sondare

Nel contesto di un caso di guerra, il giudice incarica un esperto di analizzare la situazione patrimoniale dell’imputato dal 2015 al 2020. Sarà fondamentale valutare la possibile sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente prodotti, esaminando gli incrementi patrimoniali e le fonti delle entrate, per chiarire eventuali irregolarità economiche.

L’esperto dovrà restituire un quadro chiaro della situazione patrimoniale dell’imputato tra il 2015 e il 2020. E cioè dovrà valutare "l’eventuale sproporzione tra i redditi prodotti e quelli dichiarati" o comunque "riferibili a entrate lecite". Il tutto alla luce degli "incrementi patrimoniali", del "tenore di vita" della sua famiglia e di quello dei suoi genitori. E naturalmente anche di quei quasi 616 mila euro in contanti "rinvenuti a seguito di perquisizione" il 10 dicembre 2020 in una scatola di polistirolo nel suo garage adiacente all’allora ambulatorio di Sant’Antonio e giustificati dall’indagato come frutto di anni di risparmi. L’ultimo tassello investigativo sul veterinario 51enne Mauro Guerra, lo ha disposto direttamente il giudice Piervittorio Farinella: un approfondimento fiscale che si dipanerà a partire da specifici quesiti consegnati giusto giovedì scorso nelle mani dell’esperto Stefano D’Orsi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Guerra: affidati i quesiti. Tra conti, investimenti, agende. Ecco cosa il giudice vuole sondare

