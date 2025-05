di Antonio Passanese Per lo statuto e la conseguente costituzione della Fondazione Cascine bisognerà attendere ancora un mese e mezzo ("È un lavoro corale, che abbraccia tutti gli assessorati e le Direzioni del Comune", dice la vice sindaca Paola Galgani), ma per la riqualificazione del parco – uno dei punti programmatici dell’amministrazione Funaro – già iniziano ad arrivare i fondi da parte di mecenati privati. La prima donazione, da 50mila euro, è della maison Gucci: servirà per piantare nuovi alberi e per aumentare le aree di biodiversità. Ma il brand di abbigliamento che fa capo a Kering – di cui è presidente e ad François-Henri Pinault – ha promesso che, anche in futuro, non farà mancare il suo aiuto, supportando (insieme ad altre importanti realtà improditorili) i progetti che metterà in campo Palazzo Vecchio. 🔗Leggi su Lanazione.it

Cascine, il dono di Gucci. Contributo da 50mila euro. Più alberi e riqualificazione