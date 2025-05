Casa-rifugio festa di quartiere tra laboratori e street art

Oggi a Cernusco, la Casa Rifugio ospita la Festa di Quartiere, un evento dedicato alla comunità. Tra laboratori per bambini, street art e una grande tavolata per tutti, si celebra il progetto di housing sociale, che offre sedici appartamenti per famiglie in difficoltà. Un'occasione per unirsi e sostenere chi è in emergenza.

Condominio Solidale, oggi a Cernusco torna la Festa di quartiere nella casa rifugio per famiglie in difficoltà. In programma laboratori per bambini, street art e tavolata per tutti nella serata. Protagonista il progetto di housing sociale, sedici appartamenti, per rispondere a bisogni in emergenza di persone con fragilità. C’è chi, in grande difficoltà, non riusciva più ad arrivare a fine mese: si tratta di mamme sole con i figli, persone vulnerabili che al Pane e le Rose, questo il nome del palazzo, trovano finalmente una risposta in attesa di rimettersi in carreggiata e rirpendere in mano la propria vita. Al centro dell’iniziativa, c’è anche un piano di condivisione basato sul buon vicinato che una volta l’anno si apre a tutta la città. L’appuntamento è per le ore 16.30 in via Bachelet. Bar. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa-rifugio, festa di quartiere tra laboratori e street art

Cosa riportano altre fonti

Saione Mob 2025: un intero quartiere laboratorio di innovazione sociale. Ecco il programma

Lo riporta arezzonotizie.it: La giornata di festa e partecipazione, che anche quest’anno trasformerà un intero quartiere della città in un laboratorio di innovazione sociale, tra iniziative didattiche, culturali ...

Fiumicino, Parco Leonardo si prepara alla festa 2025: tre giorni di musica, laboratori e buon cibo

Da gaeta.it: Dal 6 all’8 giugno il quartiere ospita la sesta edizione di Parco in Festa. In programma spettacoli dal vivo, attività per famiglie, una cena in bianco e una ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perchè scegliere delle porte scorrevoli per la propria casa

Le porte scorrevoli negli appartamenti sono eleganti e facili da usare. Risparmiano spazio nelle case più grandi e lo massimizzano in quelle più piccole.