Carta Smeraldo ai negozi Rifiuti raccolta più smart

A San Lazzaro arriva la Carta Smeraldo, una novità nella gestione dei rifiuti per le attività commerciali. Grazie a questo servizio, i negozi potranno accedere ai cassonetti per i rifiuti indifferenziati, ricevere nuovi contenitori per la raccolta porta a porta e attivare servizi personalizzati. Un passo avanti verso una gestione più smart e sostenibile dei rifiuti!

Novità in materia di rifiuti, a San Lazzaro, anche per le attività commerciali: Carta Smeraldo da ritirare per aprire i cassonetti dei rifiuti indifferenziati, consegna diretta dei nuovi contenitori per il porta a porta e la possibilità di attivare dei servizi di raccolta ad hoc per chi ne farà richiesta. Per tutte le attività commerciali che si trovano nelle aree cittadine interessate dalla raccolta stradale (centro, Cicogna, Idice, Pulce, Mura San Carlo) sarà necessario ritirare la Carta Smeraldo per aprire il nuovo cassonetto dei rifiuti indifferenziati. Gli esercizi commerciali saranno tenuti a ritirala nella data e negli orari indicati nelle lettere arrivate a domicilio o, in alternativa, nelle giornate del 12, 13, 14 giugno al centro sociale La Terrazza (via del Colle 1), il 19, 20, 21 giugno al centro sociale Tonelli (via Galletta 42), il 26, 27 e 28 giugno al centro sociale Ca’ Bassa (via Ca’ Bassa 31) dalle 9 alle 12. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carta Smeraldo ai negozi. Rifiuti, raccolta più smart

