Carrarese | valutazioni dei giocatori per la stagione Cicconi e Schiavi brillano

La stagione della Carrarese ha messo in luce le prestazioni di alcuni giocatori chiave, in particolare Cicconi e Schiavi. In porta, Marco Bleve ha brillato con un girone d’andata straordinario, mentre Vincenzo Fiorillo ha mostrato grande affidabilità . Scopriamo insieme le valutazioni per ogni giocatore e i momenti salienti della loro stagione.

PORTIERI Marco Bleve 8. Con un girone d’andata memorabile è stato il sesto portiere meno battuto con record di clean sheet (10). Al ritorno, per colpa di un infortunio, ha giocato solo 5 gare di cui 2 imbattuto. Vincenzo Fiorillo 7. Affidabile nelle 12 gare in cui ha sostituito Bleve. Nicola Ravaglia 6,5. Professionista esemplare. Prezioso nello spogliatoio ed impeccabile nelle sue due volte tra i pali. DIFENSORI Marco Imperiale 8,5. Il capitano è stato l’elemento più impiegato. Titolare 36 volte su 38, ha garantito sempre prestazioni di alto livello con l’unico neo dell’espulsione di Sassuolo. Gabriele Guarino 7,5. Un predestinato. In 16 presenze ha lasciato intravedere doti notevoli. Imbattibile sulle palle alte, forte coi piedi, pericoloso in attacco (2 gol). Julian Illanes 7,5. Assieme ad Imperiale il difensore che ha tirato di più la carretta. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese: valutazioni dei giocatori per la stagione, Cicconi e Schiavi brillano

Carrarese: valutazioni dei giocatori per la stagione, Cicconi e Schiavi brillano

Carrarese Imperiale, capitano di nome e di fatto: "Abbiamo disputato una stagione incredibile"

Carrarese, si guarda già alla prossima stagione di B: piace Moretti del Pontedera

