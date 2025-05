Carlos Alcaraz | Musetti era nervoso ne ho approfittato Giocare in casa può essere uno svantaggio

Carlos Alcaraz ha sconfitto Lorenzo Musetti nella semifinale degli Internazionali d’Italia, imponendosi in due set sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il fuoriclasse spagnolo, che da lunedì sarà il numero 2 del mondo, ha prevalso contro il toscano e si è così meritato l’approdo all’atto conclusivo: domenica 18 maggio (ore 17.00) incrocerà il suo grande rivale Jannik Sinner in una nuova sfida epocale. Carlos Alcaraz ha analizzato la propria partita in conferenza stampa: “ A volte è difficile, perché quando vedo arrivare la palla mi passano tante cose per la testa. A volte è complicato prendere la decisione giusta, ma sto cercando di migliorare anche quell’aspetto del mio gioco, cercando di non pensare troppo e fare sempre la cosa giusta, anche se non è il colpo spettacolare o la scelta più brillante. 🔗Leggi su Oasport.it

