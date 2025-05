Cardinale Spengler | Clima aspettiamo papa Leone alla Cop disertata dai Grandi

Il cardinale Spengler, porporato brasiliano e leader dei vescovi latino-americani, esprime la sua attesa per la partecipazione di Papa Leone alla COP, un evento cruciale per il clima, nonostante l'assenza dei grandi della terra. "Sarebbe una bella occasione", commenta, sottolineando l'importanza dell'Amazzonia nel dibattito ambientale globale.

Parla il porporato brasiliano a capo dei vescovi latino-americani: “Sarebbe bella la sua partecipazione a questo evento cruciale alle porte dell’Amazzonia” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cardinale Spengler: “Clima, aspettiamo papa Leone alla Cop disertata dai Grandi”

Su questo argomento da altre fonti

Cardinale Spengler: “Clima, aspettiamo papa Leone alla Cop disertata dai Grandi”

Secondo repubblica.it: Parla il porporato brasiliano a capo dei vescovi latino-americani: “Sarebbe bella la sua partecipazione a questo evento cruciale alle porte dell’Amazzonia” ...

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Jaime Spengler

Si legge su msn.com: Il cardinale Jaime Spengler, francescano dell’Ordine dei Frati Minori, è Arcivescovo metropolita di Porto Alegre, una delle principali città del Brasile. Nato il 6 settembre 1960 a Blumenau ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma - cardinale Ruini in terapia intensiva per un infarto

Lo riferiscono all’Adnkronos fonti del Vicariato. Attualità - Il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Cei, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli in seguito ad un infarto avuto nel tardo pomeriggio di ieri.