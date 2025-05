Carcere di Spoleto due agenti feriti | La situazione è insostenibile

La situazione nel carcere di Spoleto è diventata insostenibile, con un incremento allarmante della violenza. Recentemente, due agenti di polizia penitenziaria sono stati feriti, scatenando la protesta dei sindacati. Questo episodio segna un ulteriore degrado della sicurezza all'interno della struttura, sollevando preoccupazioni gravi per il personale e la gestione del penitenziario.

SPOLETO – Non si ferma l’escalation di violenza all’interno del carcere di Spoleto, agenti di polizia penitenziaria e sindacati in protesta. Un nuovo grave episodio si è verificato qualche giorno fa. A denunciarlo è il sindacato autonomo polizia penitenziaria secondo cui un assistente capo ed un sovrintendente, intervenuti per sedare una colluttazione fra due detenuti, hanno riportato lesioni poi refertate con un totale di 5 giorni di prognosi. "Le condizioni lavorative dei poliziotti penitenziari di Spoleto – afferma Fabrizio Bonino, segretario umbro del Sappe – sono da tempo insostenibili, ed anche se il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha recentemente adottato dei provvedimenti per inviare un supporto di personale. È più che mai necessario che anche il Provveditorato faccia la sua parte con un corposo scollamento di detenuti di media sicurezza al fine di riportare l’istituto in condizioni almeno dignitose di vivibilità". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carcere di Spoleto, due agenti feriti: "La situazione è insostenibile"

