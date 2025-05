Cara Milano fuga nell’hinterland Aree Falck a Sesto scatta la vendita | case a prezzo abbordabile

A Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, prende il via Aura Living, la prima palazzina in vendita sulle aree Falck. Con un’offerta di case a prezzo accessibile, gli striscioni affissi nel cantiere promettono un futuro abitativo innovativo: "Acquista la tua casa nella città di domani". Un'opportunità imperdibile per chi cerca una fuga nell'hinterland.

Sesto San Giovanni (Milano), 17 maggio 2025 – Si chiama Aura Living ed è la prima palazzina messa in vendita sulle aree Falck. Gli striscioni sono già comparsi lungo la parete che delimita il cantiere in via Acciaierie e Mazzini. “Acquista la tua casa nella città di domani ”, si legge sul primo. “Dove tutto prende forma, nasce la tua casa”, sul secondo. In rosso l’alert: “Blocca ora con soli 5mila euro”. In un mese, soltanto dal progetto, sono già stati prenotati 80 appartamenti. A realizzare il nuovo complesso nel comparto Unione Zero, accanto alla stazione a ponte di Renzo Piano, è la cooperativa Consorzio Asea. “ I due edifici che compongono Aura Living, rappresentano il perfetto equilibrio tra innovazione e comfort, con soluzioni abitative flessibili e servizi esclusivi: palestre, coworking, ampi locali condivisi a servizio del condominio e dedicati ai bambini”, spiega la coop. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Cara” Milano, fuga nell’hinterland. Aree Falck a Sesto, scatta la vendita: case a prezzo “abbordabile”

