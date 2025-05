Una domenica fra degustazioni di vino e prodotti tipici toscani. Torna il 25 maggio "Cantine Aperte", la manifestazione promossa dal Movimento per il Turismo del Vino e in tutta la Toscana saranno ben 42 le cantine da visitare. Tre sono tre le aziende vinicole di Carmignano che apriranno le porte ad appassionati di vino ma anche di turismo enogastronomico, di arte e storia. Il podere Il Sassolo in via Citerna 5, propone agli ospiti un pranzo o una merenda a base di taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Il costo è fra i 10 e 15 euro a persona, più le bevute. C’è la possibilità di visitare il podere e la cantina. La prenotazione non è obbligatoria, per maggiori informazioni: [email protected]. Alla tenuta di Capezzana, in via Capezzana 43, domenica 25 sarà una giornata sul tema "La novità incontra la tradizione", fra nuove etichette e grandi classici. 🔗Leggi su Lanazione.it

Cantine aperte 2025: vino e turismo. Le degustazioni e i tour in cantina