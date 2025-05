Cantiere abusivo e operai irregolari | a Monza scatta il blitz della locale

Un intervento della polizia locale di Monza ha rivelato un cantiere edile abusivo, scoprendo tre operai privi di regolarità. Il blitz, avvenuto il 15 maggio alle 10:30, è stato avviato grazie a una segnalazione anonima al nucleo tutela del Paesaggio, evidenziando il fenomeno del lavoro irregolare nel settore edile.

Un blitz della polizia locale di Monza ha portato alla scoperta di tre lavoratori irregolari, all'interno di un cantiere edile non in regola. L'intervento è scattato intorno alle 10:30 di giovedì 15 maggio, a seguito di una segnalazione anonima arrivata al nucleo tutela del Paesaggio, in merito.

