Imprese solide, innovative e sostenibili, sviluppo delle competenze, accesso al credito, turismo e attrattivitĂ , infrastrutture, internazionalizzazione, analisi socio-economica dei territorio, nascita e sviluppo di nuove imprese, certificazione per la paritĂ di genere, contrasto alla burocrazia e all’illegalitĂ , sostegno all’occupazione e alle imprese femminili e giovanili. Queste le principali azioni di intervento realizzate dalla Camera di commercio di Ferrara-Ravenna nel 2024 e approvate all’unanimitĂ , la scorsa settimana, dal Consiglio camerale. Sei milioni di euro le risorse erogate dalla massima istituzione economica del territorio, misure che guardano tutte alla crescita e ad uno sviluppo duraturo e al benessere diffuso. Scorrendo nel dettaglio le azioni realizzate, particolare evidenza assumono i progetti e i contributi alle imprese per l’elaborazione di piani di rilancio aziendale e di riposizionamento strategico, l’inserimento di manager a tempo, l’internazionalizzazione e il supporto all’export, la creazione di reti, progetti di ricerca e per la diffusione delle tecnologie Impresa 4. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camera di commercio. Impresa e occupazione, sei milioni per la crescita