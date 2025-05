Troppe truffe legate a falsi tecnici del gas che pretendono di entrare nelle abitazioni senza alcuna autorizzazione reale, talvolta chiedendo subito denaro, così che anche una semplice operazione di sostituzione dei contatori si trasforma in un evento dai contorni potenzialmente delicati, per il quale è necessario dare un’informazione corretta. È il caso dell’attività di sostituzione dei vecchi contatori del gas avviata questa settimana da Aemme linea distribuzione, che proseguirà per una quindicina di giorni e che interesserà le abitazioni di Arconate, Boffalora sopra Ticino e Parabiago, tre dei quindici Comuni in cui Ald, società del Gruppo Amga, opera. Al posto dei vecchi contatori saranno installati quelli di ultima generazione, dotati di funzioni avanzate, come la telelettura e la tele gestione, rispondendo così a una precisa delibera (la 26922), con la quale Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), ha fissato le nuove regole per l’installazione e la messa in opera dei contatori smart meter da parte dei distributori di rete. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Cambio contatori del gas, è tutto gratuito"