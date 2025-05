Cambia todo cambia | un ritorno in Argentina

Ogni volta che torno in Argentina, mi assilla una domanda: come può un paese così ricco di bellezze e risorse, sia umane che naturali, trovarsi in una situazione così complessa? "Cambia, todo cambia" sembra essere il mantra di una nazione in continua trasformazione, tra speranze e delusioni. Scopriamo insieme questa realtà affascinante.

Ogni volta che torno in Argentina mi assilla la stessa domanda: com’è possibile che un paese così ricco, così bello e pieno di risorse, umane e naturali, si trovi ogni . Cambia, todo cambia: un ritorno in Argentina il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cambia, todo cambia: un ritorno in Argentina

Potrebbe interessarti su Zazoom

Regno unito e spedizioni: cosa cambia con la brexit

Regno Unito e spedizioni: cosa succederà dopo la Brexit? Il 31 gennaio 2020 ha preso il via il processo che porterà alla Brexit, ovvero all’ uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.