Calici di solidarietà | raccolta per il Meyer

Oggi, al Valdichiana Village, si celebra la terza edizione di Anteprima Cantine Aperte con l'evento "Calici di Solidarietà". Un'opportunità unica per gustare eccellenze enogastronomiche mentre si sostiene la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, contribuendo al progetto di accoglienza per le famiglie dei piccoli pazienti. Un brindisi al sapore della generosità!

Eccellenze enogastronomiche a braccetto con la solidarietà. Al Valdichiana Village è di scena oggi la terza edizione di Anteprima Cantine Aperte e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, a sostegno del progetto di accoglienza per le famiglie dei piccoli pazienti. Il via alla manifestazione alle ore 16 con un ospite d’eccezione si tratta del noto chef Pappagallo che sarà protagonista di un cooking show. Poi dalle 17 alle 20, Valdichiana Village si trasforma nella capitale dell’enologia, crocevia d’eccellenza per le cantine di Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. L’edizione 2025 si distingue proprio per un’importante novità: per la prima volta, accanto alle prestigiose cantine della Toscana, parteciperanno aziende vinicole anche da Umbria ed Emilia-Romagna, offrendo al pubblico un viaggio sensoriale attraverso alcune delle terre del vino più rinomate d’Italia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calici di solidarietà: raccolta per il Meyer

