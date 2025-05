Calciomercato Inter LIVE | colpo di scena per Luis Henrique! Occhi puntati su Bonny e Castro per l’attacco

Calciomercato Inter live: colpi di scena e nuove trattative animano le giornate nerazzurre. Luis Henrique è al centro dell'attenzione, mentre occhi puntati su Bonny e Castro per l'attacco. Scopri tutte le indiscrezioni e gli affari conclusi seguendo la diretta della Redazione. Il mercato non si ferma mai!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 4 APRILE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 3 APRILE. Calciomercato Inter, vicina la definizione di Luis Henrique: le cifre e i dettagli. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: colpo di scena per Luis Henrique! Occhi puntati su Bonny e Castro per l’attacco

Cosa riportano altre fonti

Clausola rescissoria dimezzata: ora l’Inter può comprarlo davvero

Lo riporta interlive.it: Fai puntati in casa Las Palmas dove, stando a quanto riferito da ‘Elgoldigital.com’, il 21enne spagnolo Alberto Moleiro potrebbe tra poche settimane finire per dire addio. L’Inter lo segue da tempo, ...

Calciomercato Inter, il colpo in attacco si farà: la dirigenza è al lavoro

Come scrive spaziointer.it: Tra le priorità dell'Inter in ottica calciomercato c'è quella di almeno un colpo in attacco. La dirigenza nerazzurra vuole stringere.

Calciomercato Inter News/ Pronto un colpo da 90? Nerazzurri tra sogno e realtà (oggi 15 maggio 2025)

Lo riporta ilsussidiario.net: Calciomercato Inter News: suggestione Federico Valverde, operazione complicatissima ma i nerazzurri sognano l'uruguayano del Real Madrid.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

Stasera Mercoledì 9 dicembre 2020, partite di calcio in televisione. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.