Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario dal 16 al 20 Maggio Premier League Diretta Gol Bundesliga

Da venerdì 16 a martedì 20 maggio, la Casa dello Sport di Sky si trasforma nel palcoscenico dei maggiori campionati esteri. Segui in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW le emozionanti sfide della Premier League e della Bundesliga, con tutte le partite dei Friday night e Monday night fino al 2028.

Nella Casa dello Sport di Sky, da venerdì 16 a martedì 20 maggio, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League – grande esclusiva Sky fino al 2028, compresi i Friday night e i Monday Night – e la Bundesliga. PREMIER LEAGUE –Nel Regno Unito si scende in campo per la 37esima giorn. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario dal 16 al 20 Maggio (Premier League, Diretta Gol Bundesliga)

Se ne parla anche su altri siti

TV - Calcio estero, Premier League e Bundesliga live su Sky e in streaming su NOW da venerdì 16 a martedì 20 maggio

Si legge su napolimagazine.com: Nella Casa dello Sport di Sky, da venerdì 16 a martedì 20 maggio, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League – grande e ...

Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario dal 9 al 11 Maggio (Premier League, Bundesliga)

Scrive digital-news.it: Nella Casa dello Sport di Sky,da venerdì 9 a domenica 11 maggio, appuntamento con i c... Non aspettare, clicca subito per leggere l'articolo completo e rimanere aggiornato!

TV - Calcio estero, Premier League e Bundesliga live su Sky e in streaming su NOW da venerdì 9 a domenica 11 maggio

Si legge su napolimagazine.com: Nella Casa dello Sport di Sky, da venerdì 9 a domenica 11 maggio, appuntamento con i campionati esteri, da seguire in esclusiva live su Sky e in streaming su NOW. In campo la Premier League - grande e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Live-action di Lilo & Stitch nei cinema italiani dal 21 maggio 2025: ecco cosa aspettarsi dal nuovo adattamento Disney

La Disney ha confermato che il live-action di Lilo & Stitch arriverà nei cinema italiani il 21 maggio 2025, anticipando di due giorni l'uscita negli Stati Uniti.