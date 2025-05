Calciatori, allenatori e non solo: i presidenti più vincenti di sempre Tra i primi 5 c’è un italiano"> Non solo in campo: la vera gloria si costruisce anche dietro una scrivania Nel calcio dei riflettori, dei gol al novantesimo e dei trofei alzati sotto la pioggia di coriandoli, c’è un’altra partita che si gioca lontano dal rettangolo verde. Quella dei presidenti. Figure spesso discusse, amate o odiate, ma decisive nel costruire imperi sportivi. E se calciatori e allenatori entrano nei cuori dei tifosi per le loro imprese, c’è chi ha vinto molto di più. restando seduto in tribuna d’onore. Basti pensare a Florentino Perez, padre del “galactico” Real Madrid, o al compianto Santiago Bernabeu, che ha trasformato un club spagnolo in una potenza mondiale. Ma anche fuori dall’Europa ci sono stati uomini capaci di plasmare vere e proprie dinastie calcistiche. 🔗Leggi su Napolipiu.com

