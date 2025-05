Cadute al suolo Cinque interventi di Soccorso Alpino e operatori Areu

Numerosi gli infortuni catalogati "caduta al suolo" per i quali sono stati impegnati ieri i soccorsi in provincia. Il più serio, con l' elicottero di Areu uscito in codice rosso, ieri verso le 12 a Lanzada, per un uomo di 61 anni, per cui sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della Valmalenco. L'uomo, ferito, è stato portato all' ospedale di Sondalo dove fortunatamente il suo codice è diventato giallo. Altri interventi di Areu e Cnsas a Lanzada, Forcola, Tirano e Sondrio.

